Manona Paris | Ratturi armastuskiri kaasliiklejatele 

Foto: Vida Press

See on teema, millega oleks kerge teatud kildkonna seas populaarsust jahtida – piisab vaid mainida, et ratturid on süüdimatud kihutajad, jalakäijad ei tunne liiklusreegleid või autojuhtidel mõlgub vist meeles vaid ratturite allaajamine. Kuid ma ei taha seda teha. See ei viiks edasi.