TULEVIKUERIALAD ÜLIKOOLIDES: kuhu on kõige suurem tung? Millised konkursitingimused on noortele magnetiks?  

Tartu Ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma ütleb, et häid spetsialiste ja oma eriala entusiaste on vaja kõigil erialadel. Nii on viimastel aastatel Tartu Ülikoolis täidetud kõik plaanitud õppekohad. „Ainult mõni üksik õppekoht jääb hilise loobumise pärast täitmata,“ sõnab Kaldma.