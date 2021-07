Ümera tänava tapja astub kohtu ette sügisel. Ohvri lähedased nõudsid süüdistuse muutmist 

Mati, keda süüdistatakse naabrinaise Polina tapmises tänavu jaanuaris, astub kohtu ette sügisel. Eelistung kestis vaid loetud minutid ja Matit kohtusaali kohale ei toodud. Küll aga olid kohal Polina lähedased. Ajakirjanikuga nad suhelda ei soovinud, ent nende esindaja teatas kohtule, et kannatanud soovivad Matile esitatud süüdistuse paragrahvi muuta. See tähendaks, et tapmise eest kohtu alla antud Matit süüdistataks hoopis mõrvas.

Lisaks tapmisele on Matile esitatud süüdistus relva omamises, millega ta võika veretöö toime pani. Tapmine toimus tänavu 5. jaanuari õhtupoolikul Tallinnas Lasnamäel Ümera tänaval asuvas viiekorruselises majas. Mati läks korrale kutsuma ülemise korruse naabrit ning võttis endaga kaasa ebaseadusliku tulirelva Taurus, mille ta oli paarkümmend aastat tagasi turult ostnud.

Kui 36aastane Polina naabrile ukse avas, siis tekkis tema ja Mati vahel rüselus, mis päädis sellega, et eakas mees tulistas naist kaks korda. Kahe lapse ema suri saadud vigastustesse samal õhtul haiglas.

Kriminaalmenetlust juhtiv ringkonnaprokurör Eneli Laurits on varem öelnud, et Mati süüd suurendab asjaolu, et ta tulistas ohvrit 4- ja 6aastase lapse juuresolekul.

Varasemalt on ajakirjandus kirjutanud, et Mati läks Polina juurde seepärast, et teda häiris laste lärm. Politsei on öelnud, et Mati pole lärmi pärast nende poole pöördunud. „Kuigi politseil puudus eelnev info nende naabrite vahelisest varasemast konfliktist, jõuab piirkonnapolitseinikeni teateid selle kohta, kuidas ühiselu reeglid inimeste vahel arusaamatusi tekitavad. Politsei saab vastavalt olukorrale sekkuda karistusõiguslikult või kui probleemi lahendamine ei kuulu politsei pädevusse, saame konflikti lahendamisele siiski igati kaasa aidata, kaasates korteriühistut, naabruskonna elanikke, kohalikku omavalitsust, munitsipaalpolitseid või teisi spetsialiste,“ rääkis Põhja prefektuuri politseimajor Ege Ülend juunis.

Koletu veretöö