Kallur põhjustas kõrgepingeliinidel õnnetuse: rehvid lendasid alt ja plahvatust oli kuulda kilomeetrite taha 

Kuumade ilmadega on sagenenud juhtumid, kus liinide rikkeid põhjustavad üles tõstetud kastiga kallurid, mis töötavad kõrgepingeliinide läheduses. Viimased juhtumid on seotud teetööde ehk täitematerjalide mahalaadimisega teele või ka pindamistöödega.

„Murettekitavalt on nende juhtumite ühiseks jooneks asjaolu, et tööde teostaja pole töid kõrgepingeliinide kaitsevööndis Eleringiga kooskõlastanud, kuigi see on rangelt kohustuslik,“ rääkis Eleringi liinide käidu talituse juht Andrus Veeleid.