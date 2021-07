Madu peitis end kaupluses legendaarse auto alla 

Taaskasutuskeskuse töötaja Merlin Vares ütles Saarte Häälele , et rästikut märkasid poes kaks teismelist noormeest, kes roomaja liikumist mõnda aega uudistasid ja siis sellest poe töötajatele teada andsid. Müüjal ei tekkinud kordagi kavatsust roomajat ise püüdma hakata, sest ümberringi liikusid ostjad, sealhulgas lapsed.

Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhtivspetsialist Uudo Timm tuletab meelde, et roomaja tapmine pole õige tegu ning mõistlik on madu kinni püüda ja toimetada vähemalt paari kilomeetri kaugusele, et ta tuldud teed tagasi ei tuleks.