Politsei otsib Kohtla-Järvel kadunud 16aastast Denisi 

Teave noormehe kadumisest on edastatud patrullidele, kes kontrollivad tema võimalikke viibimiskohti, kuid paraku seni tulemusteta. Politseil on alust arvata, et noormehe elu võib olla ohus, kuna varem ei ole Denis nii pikaks ajaks kodust lahkunud. Tema mobiiltelefon on välja lülitatud.