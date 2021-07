Ettevõtted andsid Tallinna Vee veetariifi pärast kohtusse 

Kahjuhüvitamisenõude on teiste seas esitanud Jazz Pesulad, Olerex ja Hotell Olümpia. „Tegemist on menetlusega, millega kolmandad osapooled on esitanud Tallinna Vee vastu nõuded. Nõuete esitamist on ettevõtted põhjendanud kuni 2019. aasta lõpuni kehtinud veetariifidega, mis olid praegu kehtivatest tariifidest kõrgemad,“ ütles Õhtulehele AS Tallinna Vesi kommunikatsioonijuht Laura Korjus. „Tallinna Vee seisukoht on, et veetariif on olnud seaduslik ja oleme õiguspäraselt lähtunud kehtivast hinnast, mistõttu me nõudeid õigustatuks ei pea. Hetkel on kohtumenetlus käimas ja selle sisu täpsemalt kommenteerida ei saa.“