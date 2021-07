Koroonapiirangute meeleavaldusel liiklust takistanud autojuht sai politseilt trahvi  

20. märtsil peetud meeleavaldusel tuvastas politsei kokku paarkümmend liiklusrikkumist üle Eesti. Keelavat foorituld eiranud, kiirust ületanud ja liikluses ohtliku olukorra tekitanud juhtide suhtes alustati menetlust. Samuti alustati menetlust juhi suhtes, kes kasutas roolis telefoni ning juhi suhtes, kes oli jätnud tegemata auto ülevaatuse, rääkis politsei-ja piirivalveameti pressiesindaja Marge Kohtla. Lühimenetluse käigus on määratud 20-eurone trahv 20. märtsil aktsioonil osalenud mehele, kes enda sõidukiga takistas liiklust Tallinnas Laagna teel.

Pärnus näiteks peatas sõidu eestvedaja Metsa-Papiniidu ristmikul ühel suunal liikluse, et kolonn saaks peatamata liikuda ning üks teine sõidukijuht käitus samamoodi Laia tänava ristmikul. Pärnus Supeluse tänaval rippus üks naine sõidu ajal poole kehaga autoaknast välja ning sõidukijuht eiras politseiniku antud juhist peatuda ja liikus kolonnis edasi. Politsei pidas auto siiski kinni ja viis mõlemad naised politseijaoskonda.

Tartus oli samuti juhtumeid, kus liiklust takistati. Politsei tuvastas, et üks liiklust takistanud mees rikkus eneseisolatsiooni nõudeid. Positiivne koroonatesti tulemusega mees pidanuks viimast päeva kodus isolatsioonis viibima. Politsei edastas info selle rikkumise kohta Terviseametile.