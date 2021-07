Politoloog: presidendi valimine läheb ilmselt ka tänavu valimiskokku 

Põhjus, miks siiani pole leitud rohkem presidendiks pürgijaid, on Tartu ülikooli politoloogi Martin Mölderi sõnul kartus samasuguse krahhi ees, mis juhtus eelmistel presidendivalimistel, vahendas ERRi uudisteportaal.

„Ma arvan, et praegu üritatakse seda protsessi läbi mängida niimoodi, et kõigepealt proovitakse teha ära need nö tagatubade kokkulepped ja alles siis tullakse kandidaatidega välja ja hakatakse kampaaniat tegema,“ ütles Mölder.