President Xi Hiina kompartei juubelil: meie kiusajate pead lüüakse vastu terasmüüri puruks! 

Kuigi järjest enam tõstab pead teooria, et viirus pääses laia maailma inimliku eksituse süül Wuhani instituudist, jääb maailma terviseorganisatsioon (WHO) ennekõike siiski versiooni juurde, et see pärines loomadelt. Kuid nüüd on seda keerulisem tõestada. Läinud on nii loomad kui ka võimalikud nende peal tehtud uuringud – kui sellised uuringud üldse eksisteerisid. Wall Street Journal kirjutab, et Peking ise rõhub maine päästmiseks üha enam teooriale, et viirus ei pärinenudki Hiinast, ei turult ega teadusinstituudist.