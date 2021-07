„PUUDUTA MIND“ 190. SAADE | Arbujate Kuningas Allan I: on aeg vastu võtta positiivseid uudiseid ning kergemalt hingata 

Müstilistele teemadele spetsialiseerunud Õhtulehe ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi seekordseks külaliseks on kunstnik ja tunnetaja Allan Saarm, kes tituleerib end Arbujate Kuningas Allan I-ks. Mees osales ka tänavuses „Eesti selgeltnägijate tuleproovis“, olles saate teises pooles šamaan Evald Kotkasule õpipoisiks. Paaril läks hästi, nad pääsesid finaali.

Endine baarman, kelner ja taksojuht Allan kinnitab, et on terve oma teadliku elu olnud tunnetaja ning äärmiselt ülitundlik inimene. „Viimane on aidanud mind ka väga keerulistes elusündmustes,“ ütleb mees.