TÄISMAHUS! HETK, MIS RÖÖVIS HINGE! Kasuisa poolt lapsena vägistatu: sellise õuduse aegumispiiri tuleks oluliselt tõsta! 

Soovitan väga lugeda Carolyn Ainscough' ja Kay Tooni raamatut „Läbimurre. Abiks lapsepõlves seksuaalset väärkohtlemist kogenuile“ (eesti keeles ilmunud 2006). Seal on kirjas, et väärkoheldud lapsed läbivad kolm etappi. Esimene etapp on enesesüüdistamine, teine on ema süüdistamine, et ta last ei kaitsnud, ning kolmas etapp on süü kandmine väärkohtleja peale.

Olen ka aru saanud, et ma justkui olen püüdnud oma väärkohtlejale varem andestada. Müüsin endale pidevalt maha ideed, et mul on pere, kus jõulude ajal käia. Ja ometi ma ju endiselt kartsin. Iga kord, kui ta tuli mind kallistama, tundsin vastikust, tülgastust, kuid ei julgenud seda ikka veel väljendada. See tähendab, et ma elasin endiselt sellessamas hirmus kõik need 34 aastat, kuni tänaseni.

Mitte enam.“

Epiloog

Õhtuleht on seda lugu ette valmistanud juba mitu nädalat. Uurinud juristide abil, kuidas seda paremini, vastutustundlikumalt kajastada. Konsulteerinud psühholoogidega. Juhtum on kaugel sellest, et olla rahunenud. Loo allikas on saanud oletatavalt agressorilt sotsiaalsete suhtlusvõrkude eri kontode kaudu erinevaid ähvardavaid kontaktikatseid, millest mõned viitavad füüsilistele vigastustele.

Me võtsime ühendust ka kasuisaga, et saada – ajakirjanduses heaks kombeks oleva mõlema osapoole ärakuulamise vaimus – loole ka tema kommentaari. Ta nimetas oma kasutütart intrigandiks ning katkestas kõne pärast sõnu: „Palun ärge mind rohkem tülitage.“

Ent artikli valmimise käigus juhtus juba esimene ime. Meie kangelanna paljukannatanud ema lahkus viimaks ometi oma senisest kodust ja asus eraldi elama. See on ka põhjus, miks sel lool puudub tema kommentaar. Ka tema on ohver ja talle tuleb anda aega paraneda.