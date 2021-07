HETK, MIS RÖÖVIS HINGE! Kasuisa poolt lapsena vägistatu: sellise õuduse aegumispiiri tuleks oluliselt tõsta! 

ALLASURUTUD TUNDED: Kiikumine oli asi, mida selle loo kangelanna võis lapsena teha tundide kaupa. See aitas tulla toime allasurutud ärevuse ja hirmuga. Foto: Stanislav Moškov

Mälupilt: ühel hetkel oli ta oma vanemate voodis looteasendis kägaras ja kasuisa surus… Ta mäletab vaid, et kui pingul ta keha oli ja kuidas venis aeg, et see koletu akt juba läbi saaks. Ta oli 13aastane.