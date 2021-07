Seisukoht | Unistus finaalturniirist 

Taasiseseisvuse algusest saati on suurturniirile jõudmine olnud kogu Eesti vutirahva suurim narratiiv, eesmärk ja unistus, ka omamoodi sinilinnu püüdmine.

Läti mängis 2004. aasta Euroopa meistrivõistlustel, nüüd täitis oma suure unistuse Soome. Ega me ei saa siis kehvemad olla. Samasugust heas mõttes vägikaika vedamist võis näha aastate eest, kui Eesti võitis enne lõuna- ja põhnanaabreid Eurovisioni. See ei andnud neile rahu ja peagi oli ka neil trofee käes.

Üks on selge: ega ka meie vutimeeste ja -fännide hing enne rahu ei saa, kui Eesti on suurturniirile jõudnud. Samas ikka leidub neid, kes ütlevad, et lõpetatagu kord see ebarealistlik jutt. Selline negativism ei päde kas või ainuüksi seetõttu, et 2011. aastal Tarmo Rüütli juhendamisel EMi play-off’i jõudnud Eesti jäi toona kokkuvõttes jagama 17.–20. kohta ... kahel viimasel EMil on aga võistlustules olnud juba 24 meeskonda.

Ega kriitikuid sellegagi vaigista. Järgmisena laotakse ette mõni Eesti jalgpallikoondise kaotus – jah, masendavaid mänge on ju paraku tõesti olnud – ning öeldakse siis julgelt, et ega eestlane juba loomult palli taguda oska. Oot-oot, aga mida me oleme näinud seekordselgi finaalturniiril? Ka suured meeskonnad murduvad ja lagunevad. Kui Taani on näiteks Walesi 4:0 üle mänginud, ega siis sellest ühest mängust saa järeldada, et meeskondade tasemevahe ongi selline. Mullu aga jäi meistrite liiga veerandfinaalis Barcelona Müncheni Bayernile alla 2:8. Kui lähtuda kodukootud skeptikute arusaamast, pidanuks Lionel Messi ja teised pärast seda häbiväärset kaotust pillid kokku pakkima.