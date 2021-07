Kindlustusõiguse spetsialist Olavi-Jüri Luik terviseameti laoõnnetusest: riigi suhtumine ei tee ühelegi kindlustusvõtjale au 

Peaminister Kaja Kallas tunnistas täna Postimehele, et praegu ei ole soodne aeg kedagi terviseameti laoõnnetuse eest vastutama panna, sest siis ei pruugi riik kindlustuselt kolme miljonit tagasi saada. Tsiteerin: „Kui me ise ütleme, et see või teine vastutab, siis see nõrgendab meie positsiooni kohtuvaidluses kindlustusseltsiga“.

Lugesin seda ja ... Ausalt! Kõik, mis ma oskan selle peale kindlustusõppejõuna ja mitme kindlustusõiguse õpiku autorina öelda, on: „Oh püha lihtsameelsus!“ (Vaata ka Jan Hus )

Ma ei tea, millisest kindlustusseltsist on jutt. Ma ei tea, kas seal laos mingeid rikkumisi oli või mitte. Aga fakt on, et riigi kui kindlustusvõtja selline suhtumine on selgelt kindlustuslepingu vastane ja kindlasti ei tee ühelegi kindlustusvõtjale au.

Kujutame, ette, et sinult varastati auto, sa tead, kes on varas, aga varjad seda kindlustusseltsi eest – annan kolm korda arvata, mis on tagajärg. Ja kust võetakse üldse eeldus, et tuleb kohtuvaidlus?

Minu parima teadmise järgi 99% kindlustusasjadest laheneb rahulikult ilma kohtuta. Kindlustusseltsid ei ole reeglina koletised.

P.S. „Oh püha lihtsameelsus!“ – nii olevat hüüatanud tšehhi reformaator Jan Hus (1370 - 1415), kui nägi üht eidekest innukalt tema tuleriidale puid lisamas.