Taaskasutatava kraami saab nüüd otse kogumismajja viia 

LINDI ASEMEL AUKLIKUD TEKSAD: Kogumismaja avamiseks lõikasid Uuskasutuskeskuse tegevjuht Diana Paakspuu ja Tartu abilinnapea Raimond Tamm lindi asemel pooleks räbalaks kantud džiinid. Foto: Maria Kilk

„Klaasid, millest me avamisel jooki pakkusime, on taaskasutusest, sellepärast olid need kõik erinevad. Kleit, mis mul seljas on, ei ole taaskasutusest, aga seda olen päris palju kandnud, see on vist üheksa või rohkem aastat vana. Ma kannan oma riided lõpuni, aga tore, kui kleit meeldis,“ ütleb Uuskasutuskeskuse tegevjuht Diana Paakspuu neljapäeval Tartus Lõunakeskuse juurde rajatud kogumismaja avamisel.