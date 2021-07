1. juulist tuli kasutusele Euroopa Liidu COVIDi digitõend 

Alates tänasest hakatakse kohaldama ELi COVIDi digitõendit käsitlevat määrust. See tähendab, et ELi kodanikele ja elanikele on nüüd võimalik kogu ELis väljastada COVIDi digitõendeid ja neid ka kontrollida. Enamik liikmesriike, samuti Norra, Island ja Liechtenstein olid juba alustanud tõendite väljastamist enne tähtaega. Kõigest viis viimast alustavad sellega täna. Valmisolek lähiajal tõend kasutusel võtta on ka Šveitsil, San Marinol ja Vatikanil.