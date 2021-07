SÕJAVÄELASED EESTI KODAKONDSUST EI SAA! Kas liitlastele peaks tegema erandi? 

Kõik Eesti kodakondsuse andmise või võtmise otsused peavad läbi käima valitsuse laualt. Tavaliselt on kodakondsuse andmisest keeldumisel asi lihtne: muud tingimused on inimene küll täitnud, kuid kuna isik on korduvalt seadust rikkunud, siis eestlaseks ta ei saa. Neljapäeval käis valitsuse eest läbi aga haruldasem juhtum: „Siseminister teeb ettepaneku mitte anda Eesti kodakondsust inimesele, kes on teeninud kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes.“