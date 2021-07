Vambola Paavo | Terviseameti õnnetus hüüdis ette 

Mõnikord õnnetused lausa hüüavad tulles. Terviseameti laos aset leidnud vaktsiinide riknemine ei olnud tööõnnetus. Rumal on rääkida ka võimalikust häkkimisest. Tegemist oli sulaselge hooletuse ja kergekäelise suhtumisega otseste tööülesannete täitmisel. Kuumalaine kohta andis ilmateenistus juba varakult hoiatuse. Juunil keskel võis eri portaalide ennustustest näha jaanipäevaks vahemerelise leitsaku siia jõudmist. Ka EMHI edastas avalikkusele kuumahoiatuse! See kõik oleks pidanud otseseid vastutajaid valvsaks tegema, panema tegutsema kriisiolukorras. Igas asutuses peaks olema väljatöötatud kriisiprogramm ning läbi harjutatud eriolukorras käitumine. Miks see ei käivitunud?