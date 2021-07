Sail Tallinn Noblessneris – mahukas ja mitmekülgne programm, kus tegemisi jagub kõikidele! 

Tänavune programm on mahukas ja mitmekülgne, tegevusi on rohkelt nii maal kui ka merel. Ekraaniga laval astuvad üles tuntud artistid nagu Ziggy Wild, Dramamama, Kosmikud, Jaagup Tuisk, Vaiko Eplik & Eliit ning Gram Of Fun. Pühapäeval annab senises koosseisus ühe viimastest kontserditest Kaitseväe orkester koos solistide Grete Paia ja Uku Suvistega.