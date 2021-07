Lauri Pedaja: volditav telefon on muutunud asendamatuks abimeheks videote ja spordiülekannete vaatamisel 

Värske isa, näitleja, loovjuht, sisulooja ja veel üheksa ametiga Lauri Pedaja on volditavat nutitelefoni kasutanud ligi pool aastat ning ei kujutaks oma elu ilma selleta enam ettegi. Lauri tarbib oma töö tõttu, aga ka hobina palju digimeediat ning peab seda tegema tihti jooksu pealt – kontoris, ühistranspordis, poes, lapsega jalutamas ja mujalgi. Seetõttu väärtustab ta lahti volditava telefoni juures selle suure ekraani võimalust, samas kui taskus võtab telefon sama palju ruumi kui traditsioonilised nutitelefonid.

„Põhiline muutus, mis mul on nii-öelda tavalise telefoni ja Samsungi Galaxy Z Fold2 võrdluses, on see, et ma olen hakanud tunduvalt rohkem vaatama videoid ja live-sporti telefonist. Varem ma ikka vaatasin seda telekast, arvutist või läpakast, ent nüüd on mul võimalus seda teha ükskõik kus ning piisavalt suurel ekraanil, et see mugav oleks,“ jutustab Pedaja.

Neile, kes lisaks meelelahutusele otsivad võimekat abilist ka töötegemiseks, soovitab Lauri kindlasti kiigata Galaxy Z Fold2 poole. Sellel on mitmeid funktsioone, mis lubavad erinevad rakendused samaaegselt ekraanidele kuvada, et nendega oleks hea korraga töötada ning samuti sobitub telefon suurepäraselt Samsungi ökosüsteemi – kõrvaklapid, tahvelarvuti, teler ja muud seadmed ühilduvad hästi omavahel ning nendega on võimalik töötada ka paralleelselt nii, et sisu on igas seadmes kogu aeg värske.

Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma selgitab, et volditavate telefonide aina laiema leviku taga on kaks põhjust. Esiteks on volditavate ekraanide tehnoloogia jõudnud lõpuks nii kaugele, et see on võimalik panna nutiseadmesse, mis reaalselt toimib ja kestab. Teiseks on tehnoloogiafirmad juba aastaid pead vaevanud küsimusega, kuidas muuta nutitelefone töötamise ja erinevate tegevuste jaoks mitmekülgsemaks. Volditavates telefonides nähakse selle mure lahendust.

„Arvutis töötamise üheks olulisemaks osaks on aknad, mida saab kõrvuti asetada, suuremaks ja väiksemaks teha ning korraga kasutada. Traditsioonilistel nutitelefonidel on erinevaid rööprähklemise funktsioone olnud juba aastaid, kuid isegi suuremate telefonide ekraan jääb töötamise jaoks tihtipeale liiga väikseks, eriti kui kõrvuti või üksteise kohal on mitu rakendust. Siin tuleb appi volditav telefon, mis pakub tahvelarvutiga sarnase suurusega ekraani, kus saab erinevaid rakendusi üksteise kõrvale panna ja infot ühest teise tõsta. Sealjuures ei pea kasutaja enda taskus kandma tahvelarvutit, vaid ta saab selle kokku voltida ja taskusse pista,“ sõnab Aasma.