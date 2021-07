Linnurahu pikendatakse kaitsealadel 

„Raiete lauskeelu kehtestamine ei ole võimalik, sest see oleks ebaproportsionaalne, sisuliselt iga inimtegevus häirib linde ja loomi,“ selgitas keskkonnaminister Tõnis Mölder.

Linnurahu osas teeb järelevalvet keskkonnaamet, kuhu on selle aasta 21. juuni seisuga laekunud 137 kaebust metsaraiete kohta, millest 39 puhul on tehtud erineva tähtajaga peatamisotsuseid, neist 9 olid seotud kaitsealuse liigi leidmisega. Vaideid on esitatud kaheksale otsusele.