Leedu kohus saatis Imre Arakase kamraadid vangi 

The Sunday World kirjutab, et süüdimõistetutest kaks on eestlased: Arle Grabbi ja Hans Erik Ehvert, kolmas aga leedukas Ričardas Baika. Mõlemad eestlased lähevad vangi 16 aastaks, leedukas 13ks. Baika on juba kolm aastat eeluurimisasutuses viibinud.