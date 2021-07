Juhtkiri | Riigijuhtidel on kõigest poh**i 

Et proovida anda vastust küsimusele, kuidas oli võimalik terviseameti külmlaos olnud kõikide vaktsiinide ja ravimite hävimine, üritagem manada silme ette analoogset situatsiooni mõnes eraettevõttes. Kas suudate ette kujutada olukorda, kus pärast pikki riigipühi tööle läinud jäätisevabriku direktor avastab, et puhkepäevade jooksul on terve laotäis jäätist üles sulanud? Või lihakombinaadis avastatakse alles nädal hiljem, et sada tonni vorsti on soojas laos hapuks läinud? Eraettevõtja ei saa endale sellist asja lihtsalt lubada, kui mängus võib olla miljonite väärtuses toodangu saatus.