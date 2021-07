VIIMASED MÄRGID SINDI HUNDIST: kas surmahoop tuli püssimehelt? 

Sindi hundi mahalaskmise versiooni poolt räägivad mitmed asjaolud. Ametlikus asjaajamises on aga vaja kinnitatud fakte. „Usume, et salaküttimine leidis aset, aga me ei suuda seda lihtsalt tõestada,“ selgitas keskkonnaameti peainspektor Uno Luht, kes vedas Sindi hundi otsingujälge. Viimased 23 aastat on Luht töötanud keskkonnaameti eluslooduse järelevalve osakonnas, nii et kogemusi tal jagub.