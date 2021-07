Hiljemalt reedeks saavad paika uued koroonareeglid Vene piiril 

Kaua tehtud, kaunikene: justiitsministeerium jõudis järeldusele, et valitsus saab kehtestada Eestisse sisenemisel koroonatestimise nõude. Nüüd on vaja veel vaid tekst kokku vorpida ja siis saab idapiiril uued reeglid kehtestada. „Ma arvan, et see on võimalik ära teha hiljemalt homseks (reedeks – toim.),“ sõnas justiitsminister Maris Lauri.