KESKKONNAMINISTER: Õhtulehe avastused ei löö uppi paarikümne aasta metsastatistikat 

Minister kinnitas varem teadaolevat, et statistilisele metsainventuurile (SMI) tuleb audit, mis peab taastama usalduse andmete vastu. Ministeeriumi suurim soov on saada kindlus, et kõnealusel viisil on võimalik metsastatistikat teha ja et ka varasemad raportid peavad paika. „Ilmselgelt see, millega uuriv ajakirjandus on praegu välja tulnud, ei löö ju kuidagi uppi meie viimase paarikümne aasta SMI arvutusi,“ rääkis Mölder. „See, mis puudutab tulevikku, siis meie jaoks on oluline, et uus arvutuskäik, oleks võrreldav eelmiste perioodide statistiliste tulemustega. See [et vana ja uus oleksid võrreldavad] on kindlasti üks ülesanne keskkonnaministeeriumile ja keskkonnaagentuurile, kas ja kuidas süsteemi täiendada.“