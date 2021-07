NOORTE OHTLIKUD MÄNGUD: „Turvameeste eest jooksmine ja tehastes turnimine on mega adrekalaks.“ 

Koroonapiirangud on leevenenud, lastel on koolivaheaeg ja soe ilm meelitab õue. Häirekeskuse sotsiaalvaldkonna ekspert Brigitta Õunmaa tõdeb: „Viimastel nädalatel on lastega juhtunud palju õnnetusi, sealhulgas kukkumised ning õnnetused jalg- ja tõukeratastega.“