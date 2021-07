Ajalooline haamrikoputus: mõnusa naljasoonega Ülo Nugis fikseeris Eesti taasiseseisvumise 

Ülo Nugise osa Eesti taasiseseisvumisel on igal juhul väljaspool igasugust kahtlust, pealegi fikseeris just tema haamrilöök nüüdses riigikogu saalis minutilise täpsusega hetke, mil Eestist sai taas rippumatu rahvusriik – see juhtus 20. augustil 1991 kell 23.03. Rummi sõnul on raamatu eesmärk anda Nugisest ettekujutus eeskätt kui inimest, mitte niivõrd kui poliitikust.