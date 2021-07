Seisukoht | Vaktsiinide suurhäving oli sabotaaž? 

Toimunu tõsidust arvestades on oluline põhjuste väljaselgitamine, miks laoruumides temperatuur tõusis nõutud 2-8 kraadi asemel 14-15 kraadini ning süsteem väidetavalt ei saatnud rikketeadet ei RKASile ega terviseametile. Kuigi mõlema asutuse kinnitasid, et pole viiteid pahatahtlikkusele, siis kuidas on siiski lood inimliku rumaluse variandiga? Järsku siiski rikketeated saadeti välja, kuid jaaniuimas jäid need tähelepanuta? Liiati pole mingi kunst ka tagantjärele nii saadetud kui vastuvõetud teateid kustutada.

Lao soojenemise algus just vahetult enne riigipühi, kui maja on mitme päeva vältel inimtühi võiks siiski anda alust kahtlusteks, sest tegu on ju parima võimaliku ajaga, et kahju võimalikult suur oleks. Et nõukaajal oli muide olulistes asutustes riigipühade aegu alati inimvalve, siis praegune juhtum näitab, et endiselt pole põhjust usaldada 100-protsendiliselt tehnikat. Pealegi kui tänapäeval saab isegi koduseid kütte- ja jahutusseadmeid juhtida mobiiliäpi kaudu ja jälgida sealtkaudu jooksvalt korteri temperatuuri, siis kuidas on võimalik, et terviseametis ei huvitanud ladude olukord kolme päeva jooksul mitte kedagi?