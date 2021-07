VIDEO | Kaja Kallas: vaktsineerimise tempo on alla läinud, sellega ei saa rahul olla

Pressikonverentsi alguses mainis peaminister, et terviseameti külmlaos riknes 250 000 vaktsiini- ja ravimidoosi kolme miljoni euro eest. „Igakülgne uurimine peab selgitama välja, et kuidas see juhtus.“

Kallas kinnitas ka, et kui vaktsiinide riknemise tõttu tekib tagasilööke laste vaktsineerimisel, siis on Eesti valmis küsima abi naaberriikidelt.

„Vaktsineerimise tempo on alla läinud, sellega ei saa rahul olla,“ rääkis peaminister, et Eestis on vaja vaktsineerida ligikaudu 200 000 täiskasvanut.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik rõhutas, et terviseameti külmlaos juhtunu mõistmiseks on algatatud uurimine. „Kõige ajakriitilisem on praegu vaktsiinidele asenduse leidmine.“

Justiitsminister Maris Lauri selgitas Eesti ja Euroopa riikide piiride ületamise küsimusi ja kinnitas, et Eesti kodanikel on õigus tulla riiki sisse, kuid Eesti saab nõuda piiril testimist. „Kui viiruse levik on tagasihoidlik, siis tõkestusmeetmed peavad olema leebemad. Saame nõuda, et test tehakse kas piiril või enne Eestisse tulekut.“