Riigikohus mõistis Lasnamäe sillal inimest tulistanud teetöölise õigeks 

Riigikohus: hädakaitse piire ei ületatud

Riigikohtu hinnangul ei arvestanud kohtud praegusel juhul piisavalt sündmuste käiku. Tegemist oli kannatanu jätkuva ründega. Ta ei loobunud rünnakust ka pärast hoiatuslasku, vaid sõimas, ähvardas ja provotseeris süüdistatavat ning ootas kõigest parajat hetke, et talle uuesti kallale tungida, mida ta lõpuks tegigi. Kannatanu jätkas rünnet, kuigi teadis, et Doroškevitšil on tulirelv.

Kolleegium märkis, et kannatanu hakkas ootamatult jooksma Doroškevitši poole, käed rusikas, ja nende vahemaa oli tulistamise hetkel väga väike – ainult umbes viis meetrit. See tähendab, et süüdistataval tuli reageerida rünnakule kõigest paari sekundi jooksul. Seetõttu polnud tal ka aega ega võimalust läbi mõelda, kuidas end täpselt relvaga kaitsta.

Riigikohus leidis, et süüdistaval polnud võimalik ka pärast iga lasku hinnata, kas kannatanu sai pihta ja kas rünnak on lõppenud. Arvestades lühikest vahemaad oli reaalne oht, et kannatanu jõuab kohe Doroškevitšini ja üritab näiteks tema käest relva haarata, seades sellega ohtu süüdistatava enda elu.