Müüt purustatud: seadused ei takista toidu annetamist  

Foto: Arno Saar

Kauplustes visatakse kuupäeva kukkudes toit prügikasti ja pannakse see lukku, et keegi sealt midagi kätte ei saaks. Toitlustusettevõtted viskavad buffet-lauas söömata jäänud toidu ära, kuna arvavad, et seda ei tohi abivajajatele anda. Nad eksivad, selgus SA Rohetiiger korraldatud õigustalgutel koos Õiguskantsleri Kantselei ja advokaadibürooga Sorainen.