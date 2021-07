Kaitsja taotleb Riigikohtus Malle Kobini vangistuse edasilükkamist  

2. juunil esitas kasulaste väärkohtlemise eest süüdi mõistetud endine aasta ema Malle Kobin (69) kaitsjate Aivar Ennoki ja Alar Salu vahendusel Pärnu maakohtu määruse peale määruskaebuse Tallinna ringkonnakohtule. Kaitsjad leiavad, et Kobini tervisliku seisundi tõttu tuleks vangistuse täitmisele pööramine kahe kuu võrra edasi lükata. Kobina asjas tegi ringkonnakohus 14. juunil määruse, millega jättis tema määruskaebuse kui ilmselt põhjendamatu läbi vaatamata. Nimetatud määrust on võimalik Riigikohtus vaidlustada, mida Kobini kaitsja on tänaseks ka teinud. Algselt pidi Kobin talle kohtuotsusega määratud karistust kandma hakkama 11. mail, kuid loetud päevad enne seda esitas ta Pärnu maakohtule taotluse, paludes vangistuse edasilükkamist kahe kuu jagu. „Uuringute põhjal on mul ilmnenud kummalised tervisehädad, millest ma ise teadlik ei olnud. Ma ei hiili karistusest kõrvale, kuid tahaksin oma arstid läbi käia enne vanglasse minekut. Pean ju seal endaga kuidagi toime tulema,“ põhjendas Kobin taotlust. Süüdistuse kohaselt väärkohtles Kobin nelja aasta jooksul [2016–2019] viit kasulast. Mullu augustis mõistis Pärnu maakohus ta neljaks ja pooleks aastaks vangi. Maakohtu lahendi järgi pani Kobin toime 12 kuritegu.