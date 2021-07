Coop Panga reklaamlause tõi kaasa uurimise 

Foto: Priit Simson

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet algatas Coop Finants ASi suhtes järelevalvemenetluse ning asus seisukohale, et lause „Vabadus valida“ puhul on tegu keelatud reklaamlausega tarbijakrediidi reklaamis, kuivõrd reklaamiseadus sätestab ammendava loetelu, mida tarbijakrediidi reklaamides on lubatud kuvada – keelatud on igasugused reklaamlaused.