Kohus arutab Ukraina võõrtööliste juhtumit  

Kolm Ukraina hooajatöölist pöördusid mullu kaebusega Tartu halduskohtusse, kes ei võtnud kaebust menetlusse, viidates, et ukrainlastel ei ole seadusest tulenevalt võimalik oma õiguste kaitseks halduskohtusse pöörduda ning et see asi ei allu seetõttu halduskohtu pädevusse. Tartu ringkonnakohus otsustas detsembris asja saata tagasi halduskohtule asja menetlusse võtmise otsustamiseks, rõhutades, et asja puutuvad normid on põhiseadusega vastuolus ning samas saatis asja edasi ka Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelvalve menetluse alustamiseks ning otsustamiseks, kas mainitud sätted on põhiseadusega vastuolus, märkis ukrainlaste esindaja vandeadvokaat Ramil Pärdi. Õigusnormid, mille vastuolu põhiseadusega tuvastada sooviti, olid välismaalaste seaduse paragrahvid, milles need välistavad välismaalasel viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise vaidlustamisel kaebuse esitamise halduskohtule. Riigikohus tunnistas need välismaalaste seaduse sätted, millele tuginedes halduskohus alguses asja menetlusse ei võtnud, põhiseadusega vastuolus olevaks, ning seega hakkab halduskohus nüüd arutama asja lõpuks sisuliselt.