Kuusiku lennuväli: lennuklubi sai valla üle kohtus võidu  

MTÜ Rapla Lennuklubi juhatuse liige Jaano Rässa on varem öelnud ERR-ile, et uuel haldajal on lennuvälja ühele osale plaanis rajada päikesepaneelid, mis takistaks aga senises mahus lennusporti. Lisaks ei saaks korralikult kasutada ka ühte kahest lennurajast.

Kolmanda isiku ehk Kuusiku Energia OÜ esindaja leidis kohtuasjas, et Rapla lennuväljal on võimalik harrastusspordiga jätkata ka juhul, kui vastustaja sõlmib kasutuslepingu kolmanda isikuga Kolmanda isiku juhatuse liikmed tegelevad ka ise harrastuslennundusega, mistõttu on põhjendamatu arvata, et nad seda kuidagi kahjustada soovivad. „Rajatava päikesepargi täpne ulatus ja mõju hetkel kasutatavale maandumisalale täpsustatakse detailplaneeringuga, mille koostamisel võetakse arvesse nii langevarjurite soove kui ka seda, et tagatud oleksid vajalikud ohutusnõuded. Kaebaja eksperdid on erapoolikud ja nende arvamused pealiskaudsed,“ leidis esindaja Piret Kergandberg kohtuasjas. Tallinna halduskohus rahuldas MTÜ Rapla Lennuklubi kaebuse ja tühistas Rapla vallavolikogu 30. aprilli 2020. aasta otsuse. Kohus rahuldas kaebuse seetõttu, et kohtu hinnangul kasutas vald lennuvälja haldaja valikul vale menetlusliiki ja jäeti läbi viimata riigihange. Seetõttu ei hakanud kohus ka Kuusiku Energia OÜ vastavust Rapla valla esitatud tingimustele hindama. Arvestades vaidlusele kulunud aega ei pidanud Kuusiku Energia OÜ mõistlikuks kohtuotsust vaidlustada, märkis Kergandberg.