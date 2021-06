MIKS TERVISEAMET ÜLE KUUMENES? Toidufirmades on kasutusel rohkem hoiatussüsteeme 

Mis terviseametis juhtus? Esmase hinnangu järgi võib öelda, et kolm halba juhust sattusid kokku. Esiteks, jahutussüsteem, mis pidanuks külmaruumides hoidma temperatuuri 2 ja 8 kraadi vahel, ei saanud kuumalaines sellega kahes laos kolmest hakkama ja temperatuur kerkis. Teiseks, dubleeritud süsteemid, mis pidanuks alarmeerima, et temperatuur on üle 8 kraadi jõudnud, ei saatnud teavitust välja. Kolmandaks oli jaaninädal ehk tavaliselt igapäevases kasutuses olevad ruumid jäid kaheks ja pooleks päevaks inimtühjaks. Nõnda jõudiski temperatuur kerkida 15 kraadini ja üle 100 000 erineva vaktsiinidoosi läksid raisku. Kahju on kindlasti seitsmekohaline, millest terviseamet (loe: maksumaksja) peab tasuma vähemalt 10 protsenti. Ülejäänu peaks jääma kindlustuse kanda.

„Kindlustus maksab kinni, nõus. Aga see tähendab, et järgmisel aastal peab maksumaksja kindlustusele kõrgemat tasu maksma,“ pragab M.V.Wool kalatööstuse juht Mati Vetevool.