TESTID, TÕENDID, KRUIISID: millised on hetkel Rootsi ja Soome laevareiside reeglid 

tõend selle kohta, et vaktsineerimiskuur on lõpule viidud ja viimasest vaktsineerimisest on möödas vähemalt kaks nädalat (14 päeva);

tõend selle kohta, et koroonaviirus on läbipõetud ja saadud on üks vaktsiiniannus, sel juhul peab vaktsineerimisest olema möödas vähemalt üks nädal (7 päeva);

tõend selle kohta, et koroonaviirus on läbipõetud viimase kuue kuu jooksul;

tõend selle kohta, et on manustatud esmane vaktsiinisüst ja sellest on möödas vähemalt kaks nädalat (14 päeva);

negatiivse koroonatesti tõend, test tehtud viimase 72h jooksul;