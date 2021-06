„Ühesõnaga, ma vägistasin sind.“ Facebooki sõnum viis vahistamiskäsuni 

Keegi kaotas asitõendid, ohvrit ei võetud tõsiselt, sest too tuli pidutsemast… Kuid noor neiu ei andnud alla ning otsis omal käel tõendeid, võttis ülestunnistusi, edastas neid uurijatele, kuni siis ühel päeval tuli šokeeriv ülestunnistus lihtlabase tekstisõnumina, mis (taas)algatas uurimise, mis jäi aastaid tagasi toppama. Kohtunik andis välja orderi kurjategija arreteerimiseks. Mees, kes nõudis, et ohver tema sõnumitele vastaks ning väitis, et põgenes sündmuskohalt varase lennureisi tõttu, redutab kusagil.