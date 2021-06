Putin ei pea Nõukogude Liidu taastamist mõttekaks 

Putin ei vastanud otse küsimusele, kas ta kavatseb pärast ametiaja lõppu edasi riigipeaks jääda, küll aga viskas nalja, et kui juba pensionile minna, milleks siis enam tööd teha – viidates ehk sellele, et kui ta peaks kunagi ameti maha panema, siis ei hakka ta enam mingit muud mõjukat kohta jahtima. Putin usub, et tema suurimad teod Vene presidendina on aga alles ees.