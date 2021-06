Los Angeles ei ole enam USA ummikupealinn 

Praeguse seisuga võib Ameerika kõige jubedamate liiklusummikute kuningateks pidada New Yorgi – Newarki piirkonna teid. Newark asub küll juba New Jersey osariigis, ent see asub omakorda New York City külje all ja paljud jerseylased töötavad metropolis, samuti asub Newarkis tähtis lennujaam, mille kaudu suurlinna saabutakse.