Haridus- ja teadusministeeriumi uueks kantsleriks saab Kristi Vinter-Nemvalts 

Kristi Vinter-Nemvaltsil on doktorikraad kasvatusteaduste alal Tallinna Ülikoolist. Ta on pühendanud haridusele kogu oma senise karjääri. Enne ministeeriumi asekantsleri ametikohale asumist töötas Kristi aastaid (2012-2019) Tallinna Ülikoolis Haridusteaduste Instituudi, Kasvatusteaduste Instituudi, Pedagoogilise Seminari ja Meediahariduskeskuse direktorina. Ta on olnud ka õppejõud ja õpetaja.



„Kristi Vinter-Nemvalts on inimene, kes tänu oma haridusele ja varasemale töökogemusele tunneb hästi alus-, üld- ja kõrgharidust, aga ka teadusvaldkonda. Minu ootus on, et haridus- ja teadusministeerium oleks koostöine, sõbralik, asjatundlik ja lahendustele orienteeritud partner haridus- ja teadusmaailmas tegutsejatele. Ikka selleks, et meie lapsed saaksid parima hariduse ning nende võimed oleks arendatud ning teadus- ja arendustegevus kõrgetasemeline,“ ütles haridus- ja teadusminister Liina Kersna.