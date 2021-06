Ülle Madise: meie andmeid kogutakse palju rohkem kui me arvame 

„Meie andmeid, sh sõrmejälgi, näokujutisi, rahakasutust, suhtlusringkonda, liikumistrajektoori jpm kogutakse ja talletatakse palju laiemalt kui endale teadvustame,“ kirjutab Madise sotsiaalmeedias.

„Kõik on ilmselt isegi kogenud, kas näiteks küpsistega nõustumata on võimalik veebis tegutseda või mitte. Arvutusvõimsuse ja andmete koondumine ühtedesse kätesse on äärmiselt tõsine probleem. Olen nõus nende ajaloolastega ja filosoofidega, kes hoiatavad, et kõik, mis on olnud, võib jälle tulla; ja et inimeste eraelu ja vaba inimesena elamise võimaluste hoidmise huvides tuleb andmekogudes lausa kunstlikult säilitada ebaefektiivsus,“ leiab Madise.

Õiguskantsleri sõnul ei tohi inimest võtta kui peo peale, jätmata võimalust tagasi tõmbuda, mitte olla jälgitud. „Väide, et korralikul inimesel pole midagi karta, ei peaks uinutama. Ei me ette tea, kes selle korralikkuse defineerib, ega sedagi, kes ja kas siiski kurja teha suudab. Ettevaatus on mõistlik.“

Samas tuleb Madise arvates uusi andmete kasutamise võimalusi targalt inimeste endi huvides ka kasutada. „Ei taha vast keegi, et kodakondsus, pass või juhiluba antakse inimesele, kes esitleb end kellegi teisena või et ränk kuritegu avastamata jääbki.“