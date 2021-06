Kuidas pesta pesu nutikalt ja pikendada riiete eluiga? 

Pea silmas riidetootja soovitusi

Me kõik teame, et rõivastel on tavaliselt kirja pandud spikker, mis annab infot selle kohta, kuidas antud riiet oleks kõige parem pesta. Tihti me ei pööra sellele tähelepanu või mõnel juhul lõikame isegi ebamugavust tekitava sildi riideeseme küljest ära. Kuid tegelikult tasuks vähemalt meelde jätta, mis õpetusi see jagab.

Tasub kinni pidada tootjapoolsetest soovitustest ja jälgida pesemisel olulisi näitajaid nagu temperatuur ja pesuprogrammi intensiivsus.

Et riided ei saaks pesutrumlis kannatada, tasuks sulgeda kõik lukud ning keerata riided enne pesemist pahupidi.

Õige programmivalik on pool võitu

Riiete pesemine on küll lihtne tegevus: pane aga pesu masinasse, keera nuppu ja peagi valmis ta ongi. Oleks see nii lihtne, siis ei oleks hulka riideid rikutud just valede temperatuuride ning programmide valikuga.

Tasub teada, et soovitatav on kasutada kuumemat vett heledamate riiete pesuks, mis on eriti määrdunud või higised. Kuum vesi aitab pesuvahendil tungida läbi kanga plekini ja eemaldab selle üsna edukalt. Tehes sama protseduuri jahedama veega, võid pärast pesu märgata, et plekk istub endiselt su lemmikkleidil või T-särgil.