Elektriline tõukeratas täiskasvanutele vs jalgratas 

Oled veel kahtleval seisukohal?

Kes pole kindel, kas elektriline tõukeratas on neile sobiv, siis hea mõte on katsetada ühiskasutuses olevate mudelitega. Selliselt saad esmase tunde kätte ja näed ära, kuidas see sinu elustiiliga sobib.

Ühel hetkel tasub rentimine vahetada omamise vastu. Ajaga võib rentimine kujuneda üpris kalliks ning rahaline sääst ei ole sugugi nii märkimisväärne kui oodatud. Lisaks on isiklik elektriline tõukeratas ainus viis, kuidas saad olla kindel, et tõukeratast on korralikult hoitud ning see on alati saadaval.

Kvaliteetne elektriline tõukeratas, mida on kasutatud vastavalt selle võimetele, kestab mitmeid aastaid, olles seejuures meeldivalt madala hooldusvajadusega. Niisiis hoiad kokku ka auto hooldamise ning kütusekulu arvelt.

Elektritõukeratas sobib kogu perele. Koolilapsed liiguvad tihti kooli, kodu ja trenni vahelt ning kergekaalulised elektrilised tõukerattad lastele aitavad oluliselt aega säästa. Tõukerattad lastele on kergemini kasutatavad ja lihtsamini kaasa võetavad kui tavaline ratas.

Mis saab autost ja ühistranspordist?

Võrreldes ükskõik millise teise isikliku transpordivahendiga, paistab elektriline tõukeratas silma nii oma soodsama ostuhinna kui madalamate ülalpidamiskulude poolest. Moodne ja uuenduslik tõukeratas tuleb muidugi rohkemate eelistega. Parim elektriline tõukeratas on kergekaaluline ja praktiline.