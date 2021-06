Jesse ei kandideeri uuesti sotsiaalministeeriumi asekantsleriks 

„Ma näen, et saan seda teha paremini mitte vastutades kogu valdkonna eest, vaid keskendudes kitsamatele lõikudele. Ja me vajame ka värsket verd sotsiaalministeeriumi juurde,“ lausus Jesse, ning lisas, et peab end rohkem tervisevaldkonna spetsialistiks kui üldadministraatoriks.

Jesse sõnul on ta nii tervise- ja tööminister Tanel Kiigele kui sotsiaalministeeriumi kantslerile öelnud, et on valmis teatud teemadega edasi tegelema, kuid mis vormis see olema saab, selgub augusti-septembri jooksul. Jesse märkis, et see sõltub palju sellest, kuidas läheb käimasolev konkurss ning kes saab uueks asekantsleriks.