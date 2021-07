Milleks kasutada rauavitamiini spreina? 

Rauasprei puhul manustatakse toodet aga põse limaskestale, kus see imendub otse vereringesse. Niiviisi ei ole oluline, milliste toiduainetega seda tarvitatakse. Samuti ei pea jälgima, kas seda manustatakse enne või pärast sööki ning maoärritus jääb põhjustamata. Oluline on, et rauaspreid kasutataks iga päev samal ajal. Sobib nii lastele kui täiskasvanutele.

Arvatakse, et rauapuudus ohustab kõige enam taimetoitlasi, kes ei söö loomset paremini omastatavat rauda sisaldavat toitu. Tõsi on aga see, et taimetoitlased on aina enam teadlikud, millistest taimsetest toitudest on parem rauda omastada. Seevastu noored, kes vajavad oma parimas kasvueas just suuremas koguses rauda, välistavad sageli lihatooted kergekäeliselt oma toidumenüüst, olemata teadlikud, milliste taimsete toiduainetega neid asendada. Samuti on noorte hulgas probleemiks niinimetatud kiirtoitude laialdane tarbimine, mis on rauavaesed.