Stressi ja väsimuse vastu aitavad B-vitamiinid 

Sa ei ole kindlasti ainuke ega ka väheste seas, kes tunnevad tänapäeval, et stressi on tihti liiga palju. 21. sajand on stressisajand, kus pinge ja tempo üha kasvavad ning inimeste võime sellega toime tulla väheneb.

Pikaaegne stress, ärevus ja väsimus võtavad terviselt kõvasti lõivu. Ka „moodsad“ toitumisharjumused ei soodusta keha loomulikku toimimist – kiirtoidust ei saa inimesed kätte piisaval hulgal mineraale ega vitamiine. Lisaks on tõsiseks probleemiks suurenenud suhkrutarbimine, mis vähendab mitmete toitainete (k.a. oluliste B-vitamiinide) imendumist toidust. Vitamiinide toidust omandamise võime väheneb ka vanusega.

B-vitamiinid aitavad

Stressi ja ärevust seostatakse põhjendatult B-vitamiinidega. Uuringud on näidanud, et B-vitamiinide toidulisandid võivad vähendada stressi mõju, väsimust ning ärevust. B-vitamiinidest sõltub meie närvisüsteemi, vaimse tervise, immuunsüsteemi ja lihaste heaolu.

Kuna B-vitamiinid on veeslahustuvad, siis organismis need ei talletu ja seega on väga oluline neid regulaarselt organismis uuendada. B-vitamiinid imenduvad kergesti ja neid väljutatakse kiiresti, kui tegemist on kogustega, mis ületavad raku või koe küllastustaseme. Seetõttu on isegi nende erakordselt suurtes kogustes tarbimine organismile suhteliselt ohutu.

Erilist tähelepanu peaksid B-vitamiinide piisavale omandamisele pöörama vanemad inimesed, sportlased, rasedad ja imetavad emad ning seedehaigusi põdevad inimesed.

Uudne ja tõhus spreivitamiin