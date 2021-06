„JÄRGMINE PEATUS“ | Mirjami 7aastane tütar on reisinud juba 43 riiki: alla aastase lapsega on kõige lihtsam reisida! 

Nii Mirjam kui tema mees on alati olnud kirglikud reisifanaatikud ning jäädes esimest last ootama, ei soovinud nad liialt paikseks hakata. Selleks ajaks olid neil juba ostetud mitmed lennupiletid (näiteks Peruusse ja Hiinasse) ning loomulikult käidi kõik paigad beebiga läbi. Mirjam on veendumusel, et alla aastase lapsega ongi kõige lihtsam reisida – tema tahab vaid vanemate lähedust ja süüa.

Saatekülaline tunnistab, et mida reis edasi, seda vähem ta planeerib ja muretseb. Küll aga on üks asi, mille pärast on ta alati kõige enam muret tundnud: erinevad haigused. Reisides on samas nii mõndagi juhtunud – näiteks Tšiilis ja Mehhikos rööviti nad paljaks ning Indias ja Hiinas seisid kohalikud järjekorras, et saaks heledapäiste lastega pilti teha.